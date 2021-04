FANTINI, Panchina? Prenderei Spalletti. Vlahovic...

Il doppio ex della sfida Fiorentina-Juventus, Enrico Fantini ha parlato in vista della partita di domenica tra gigliati e bianconeri. Queste le sue parole: "La Fiorentina ha bisogno di fare punti, ma è una partita delicata per entrambi. Sarà una gara combattuta. In fondo alla classifica il campionato è ancora vivo. La Juve deve cercare di trovare la giusta continuità. La Fiorentina è una squadra che è stata costruita per giocare per ben altre posizioni di classifica. Il cambio in panchina è stata una cosa giusta, ero contento del ritorno di Prandelli. Ed ero anche convinto che fosse la soluzione giusta. Il ritorno di Beppe Iachini è stato ben accettato dalla squadra, quindi si presume che il lavoro fatto dal tecnico ascolano sia stato buono. Con l'Hellas ho visto una squadra viva".

Su Vlahovic: "Grande merito va dato a Prandelli e alla fiducia che ha riposto in lui. Per il momento ha ragione Vlahovic, contro tutti e tutto ha dimostrato di essere un ottimo giocatore. A meno che la Fiorentina non lo blindi, nel prossimo calciomercato si potrebbe parlare tanto del serbo. Da tifoso viola, voglio vedere un Vlahovic che faccia gol pesanti per salvare il prima possibile la Fiorentina. In modo tale che i viola possano organizzare al meglio la prossima stagione".

Sulla corsa salvezza: "In questo momento vedo in leggera difficoltà il Benevento. Il Cagliari gioca bene, non merita i punti che ha. La Fiorentina deve fare forza dei cinque punti che ha di vantaggio. Mi auguro che la Fiorentina arrivi allo scontro diretto col Cagliari, a cose già fatte".

Sul nome di Gattuso come futuro allenatore viola: "Sta dimostrando di essere un mister di temperamento e attaccamento ai giocatori. Io vorrei vedere però qualcosa di diverso, come Spalletti. E' toscano e potrebbe essere una bella soluzione, anche per vedere un calcio divertente".