Fabregas sul futuro di Cutrone: "Il mercato è aperto per tutti, mancano due settimane"

L'allenatore del Como, Cesc Fabregas, ha parlato anche di mercato in conferenza stampa (in vista della gara di Coppa Italia sabato con il SudTirol), toccando anche l'argomento relativo al futuro dell'ex attaccante della Fiorentina Patrick Cutrone: "

"Se arriverà un altro difensore oltre a Jacobo Ramon non lo so. Arriverà un portiere, questo sicuro. Per il difensore devo ancora parlare con la società, non sono preparato per dire sì o no. La squadra è molto giovane, con un coraggio molto grande. Se è il terzo portiere del PSG? Abbiamo dei nomi in lista, stiamo valutando".

Resta Cutrone?

"Non lo so, il mercato è aperto per tutti. Strefezza non doveva andare ed è successo. Ma chi non vuole rimanere qua andrà via. Ivan Azon lo volevo tenere ma questa mattina ha fatto un viaggio a Ipswich. Un prestito che va bene per il club e per lui, giocherà in una competizione importante, difficile. Una scelta sua. Comunque dobbiamo aspettare, mancano due settimane".