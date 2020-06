F. MELO, Oggi la Juve mi pagherebbe 80 milioni

In una lunga intervista concessa ad As, l'ex Fiorentina Felipe Melo ha parlato anche dei giorni in viola: "Chiesi che pagassero tutta la clausola all'Almeria. E poi la Fiorentina mi ha venduto per 25 milioni di euro. Dopo un anno! Voglio dire, è stato un affare incredibile. La Fiorentina paga la clausola e poi la Juventus paga la clausola alla Fiorentina di 25 milioni più un giocatore. Oggi è diverso. Penso che per Felipe Melo a 25 anni oggi una squadra pagherebbe 80 milioni di euro. Lasciare Almeria e arrivare alla Fiorentina come club è stato un cambiamento enorme, perché lasciavo una squadra che lottava per non retrocedere a una che stava giocando in Champions League. È un cambiamento incredibile. Come città, Firenze ha una storia incredibile, è una cosa diversa dal resto. Ho quattro figli e la mia piccola principessa è nata a Firenze".