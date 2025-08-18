Ex viola, quale futuro per Colpani? Su di lui torna il Sassuolo

Il Sassuolo fa sul serio per Andrea Colpani. Lo riporta Tuttomercatoweb.com. Il giocatore, dopo il prestito alla Fiorentina, è tornato al Monza, dove ha disputato anche la sfida di Coppa Italia contro il Frosinone. I brianzoli hanno sempre chiesto l'obbligo di riscatto visto che i viola non lo hanno fatto dopo una stagione deludente, ma ora potrebbero cambiare idea.

Insomma, un prestito con diritto sarebbe visto di buon occhio, con una valutazione totale di poco inferiore ai nove milioni di euro. Nelle ultime settimane ci sono stati diversi interessamenti sul giocatore, come il Torino che però non aveva intenzione di inserire un obbligo che non fosse condizionato a obiettivi non troppo semplici, così come la Cremonese che, però, sarebbe visto come un passaggio indietro nella propria carriera dal classe '99.