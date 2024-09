EX VIOLA, Gollini: "Qui si fa bel calcio. Vorrei restare"

Fonte: TMW

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il portiere ex viola, ora al Genoa, Pierluigi Gollini ha parlato a margine di un evento al Salone Nautico di Genova e, tra i vari temi trattati, ha parlato della sua esperienza in rossoblù: "Sono molto felice e sono contento, mi trovo bene a Genova e con i compagni. Mi sto divertendo e mi alleno forte, me la sto vivendo bene ed è bello scendere in campo nel nostro stadio. Siamo un bellissimo gruppo, sono felice. La mentalità fa la differenza, qua c'è un gruppo coeso. I nuovi hanno trovato un gruppo unito e ci sono margini di miglioramento dal punto di vista tecnico e tattico.

Si può lavorare tanto su molti aspetti. Se voglio rimanerci a lungo? Mi piacerebbe davvero, ci sono tante cose belle qua. Un ambiente bello, persone di alto livello e staff ottimo. Si fa calcio in una bella maniera, mi piacerebbe restare qua per anni anche se sono cose che non dipendono solo da me".