Ex viola, Fazzi passa al Gubbio in uno scambio con la Ternana
Doppia operazione di mercato tra il Gubbio e la Ternana. I rossoneri si assicurano il centrocampista Mattia Proietti. Fa invece il percorso inverso un altro centrocampista, ossia Nicolò Fazzi, che passa a titolo definitivo al Gubbio.
Questa la nota che conferma il passaggio del centrocampista cresciuto nella Fiorentina: “As Gubbio 1910 comunica di aver acquisito dalla società Ternana Calcio a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Nicolò Fazzi. Nato a Barga il 2 Marzo 1995, Fazzi è un difensore molto duttile che può essere utilizzato anche come centrocampista. Cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina, Fazzi successivamente ha vestito le maglie di Perugia, Entella, Crotone, Cesena, Livorno, Padova, Mantova, Sambenedettese, Messina, Lucchese e Ternana”.
