DRAGO, Merito suo se tabellino non è impietoso

Lo Spezia è caduto sul campo dell'Inter, 3-0 il punteggio in favore dei nerazzurri, ma se non fosse stato per Dragowski il divario avrebbe potuto essere anche maggiore. Per La Gazzetta dello Sport il portiere delle Aquile merita addirittura 7,5 in pagella: "Merito suo se il tabellino non è troppo impietoso. Interventi a ripetizione, sia a risultato ancora in bilico, sia quando gli altri hanno già staccato la spina". 6,5 invece il voto che troviamo sul Corriere dello Sport: "Confeziona subito due parate importanti, Lautaro lo batte ma poi con altri interventi da applausi tiene in vita lo Spezia. Non può far niente neanche sugli ultimi due gol". Per Tuttosport il polacco merita 6 in pagella: "Nel primo tempo tiene a galla lo Spezia con uscite aggressive e due belle parate su Lautaro e Dumfries, poi arrivano i gol". 6,5 invece il voto nelle pagelle di TMW: "Novanta minuti di assedio nerazzurro dalle sue parti. L'ex Fiorentina salva la propria porta in diverse circostanze evitando un passivo ancora più pesante, ma non può far nulla sulle tre marcature di Lautaro Martinez, Calhanoglu e Correa".