Diamanti: "Aspetto umano e voglia di superarti fondamentali, la squadra uscirà da questa situazione"

Oggi al Viola Park è passato l'ex calciatore della Fiorentina, Alessandro Diamanti che così ha parlato al sito ufficiale viola: "Sono venuto a salutare, in Italia e a Firenze si sta sempre bene. La mia carriera procede bene e l'anno scorso con la mia squadra abbiamo ottenuto una vittoria storica del campionato ed ora faccio il corso Pro a Coverciano.

Quanto è importante fare anche gruppo oltre all'aspetto tattico? "Molto, la parte tattica-tecnica è importante ma l'aspetto umano e la voglia di competere e di superarti conta molto. Ho incrociato un po' tutti ed ora mi godo il centro sportivo e l'allenamento dei viola".

Cosa pensa dell'inizio difficile dei viola? Il campionato è ancora lungo, e la squadra è forte e con uno staff competente avrà modo di uscire questa situazione"

Domenica c'è la sfida al suo amico Gilardino, cosa ne pensa? "Sono tutti amici e sono sicuro che sarà una bella partita"