Di Francesco: "Sottil più maturo, Krstovic ora dia il massimo per il Lecce"

Il tecnico del Lecce Eusebio Di Francesco ha parlato in vista della sfida di Coppa Italia e tra gli argomenti toccati in conferenza c'è stato l'arrivo in giallorosso di Riccardo Sottil dalla Fiorentina:

"Credo che sia venuto qui per il direttore Corvino, (scherza, ndr), ma anche per me e per quello che ha fatto la squadra negli ultimi anni. Si è allenato poco con la squadra, sarà a disposizione ma non partirà dall'inizio. Potrebbe essere della partita durante la gara. Lo ritrovo molto più maturo, sotto tutti i punti di vista, di questo sono molto contento".

Su Nikola Krstovic, destinato a lasciare il Salento. L’attaccante montenegrino ha infatti comunicato ufficialmente la volontà di essere ceduto. Di Francesco non si nasconde: “La situazione è a conoscenza di tutti. Questo non significa che anche lui non possa giocare titolare. Sappiamo benissimo che il mercato può andare in determinate direzioni. Attualmente è un nostro calciatore, lo valutiamo per partire dall’inizio in questa partita e in campionato"

E ancora: "Questa situazione si sapeva dall’inizio, sto cercando di lavorare per fargli capire quanto è importante essere presente e lavorare al meglio. Si possono avere alti e bassi ma deve pensare a dare il massimo per questa maglia. Noi rappresentiamo una squadra, un popolo che va rispettato. Fino a quando siamo qua pretendo da tutti il massimo impegno e la massima serietà".