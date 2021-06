DI CHIARA, Con Gattuso c'era entusiasmo. Italiano...

Alberto Di Chiara, opinionista ed ex calciatore tra le altre di Fiorentina e Parma, ha detto la sua sulla delicata situazione allenatore dei viola: "Un po' di confusione c'è sul fronte allenatore. Se non si sentono tutte le campane della vicenda è difficile dare un giudizio definitivo e corretto. Siamo d'accordo sul fatto che il calcio subisce troppa influenza dei procuratori e che nessuna società si dovrebbe piegare al loro volere. Non so però se è stata quella la motivazione che ha fatto saltare tutto. Per Gattuso c'era entusiasmo in città, era un nome importante che poteva portare un certo carisma e avere appeal per giocatori nuovi. Ora con Italiano c'è polemica sul fatto che lo Spezia aveva da poco stipulato un nuovo contratto con l'allenatore. Ma alla fine la morale va a farsi friggere e subentrano gli interessi. L'interesse di Italiano, dopo un anno ottimo in A con lo Spezia, è provare una nuova esperienza. La cosa importante è che la Fiorentina abbia un progetto, le idee chiare su cosa fare. Credo che alla fine, al di là delle idee dell'allenatore, contino sopratutto gli interpreti in campo, in questo sarà fondamentale il mercato".