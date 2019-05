DI CARMINE, Sfidare i viola in A sarebbe fantastico

Dopo il gol decisivo di Pescara per Samuel Di Carmine, attaccante dell'Hellas Verona, arriva il momento di misurarsi con la finale dei playoff contro il Cittadella. L'attaccante fiorentino, a poche ore dal match del 'Tombolato', ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport in cui ha parlato anche della sua ex squadra: "Sfidare la mia Fiorentina in Serie A? Sarebbe fantastico L'ho affrontata col Cittadella in Coppa Italia e ho segnato. Andavo al Franchi per studiare Kalinic ma non mi faceva impazzire. Io penso solo a Batistuta".