Mareggini: "Con Grosso, viola attendisti. Vanoli ha un vantaggio"

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Gianmatteo Mareggini, storico ex portiere della Fiorentina e grande tifoso viola, ha parlato delle emozioni vissute per il centenario viola: “È stato qualcosa di davvero speciale, quasi come tornare indietro ai tempi in cui giocavamo. Ritrovarsi nello stesso spogliatoio con campioni come Batistuta, Baggio, Mutu, Toni e il mio grande amico Toldo è stato incredibile. Sembrava di essere tornati ragazzi: quando giocavamo insieme avevamo appena diciotto anni”.

Il confronto tra Grosso e Vanoli

L’ex portiere viola ha poi spostato l’attenzione sull’attualità, soffermandosi sulla gestione della squadra: “Credo che con Grosso il problema fosse soprattutto mentale. Mi aspettavo molto da lui, ma ho avuto l’impressione che non sia riuscito a entrare pienamente nello spirito di Firenze. Vanoli, invece, parte con il vantaggio di conoscere già l’ambiente e la piazza. È un allenatore che pretende il massimo dai suoi giocatori, mentre con Grosso vedevo una Fiorentina troppo prudente e attendista”.