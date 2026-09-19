In vista di Fiorentina-Napoli cancelli aperti dalle 10.30: ecco il comunicato dei viola
FirenzeViola.it
In vista della sfida contro il Napoli, in programma domani al Franchi alle ore 12.30, la Fiorentina ha comunicato le modalità di accesso allo stadio. Considerata l'alta affluenza prevista, il club viola raccomanda ai propri tifosi di raggiungere l'impianto con largo anticipo, con cancelli aperti dalle 10.30:
ACF Fiorentina informa i propri tifosi che, in virtù dell’alta affluenza prevista per la gara di Campionato con SSC Napoli in programma Domenica 20 Settembre alle ore 12:30, i cancelli dello Stadio Franchi saranno aperti dalle 10:30. Per garantire un ingresso sereno ed evitare situazioni di calca nei pressi dei varchi d'accesso e dei tornelli, si invitano tutti i supporters viola a presentarsi con ampio anticipo agli ingressi.
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