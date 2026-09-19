La leggenda Dinu su Dragusin: "Non capisco la sua convocazione"

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La leggenda del calcio rumeno Cornel Dinu ha commentato le convocazioni della Romania in vista delle prime sfide di Nations League, mostrando diverse perplessità sia sulla strategia adottata sia sulle scelte del commissario tecnico Gheorghe Hagi.

Tra i giocatori finiti nel mirino c’è anche Radu Dragusin, difensore della Fiorentina: "Con quattro partite da disputare nell’arco di appena tre giorni, sarebbe stato più opportuno convocare un gruppo composto da un massimo di 30 giocatori, così da poter individuare una formazione di riferimento e apportare modifiche soltanto quando realmente necessarie. Ho delle riserve su diversi giocatori convocati: alcuni non sono titolari nei rispettivi club o, quando giocano, sbagliano. Dragusin, per esempio, quando gioca, commette errori gravissimi e spesso dimostra di essere lento nei movimenti e nella lettura delle situazioni di gioco”.