DE SILVESTRI, Ha prolungato con il Torino fino al 31/8

Lorenzo De Silvestri, ex difensore della Fiorentina, ha ufficialmente rinnovato il suo contratto con il Torino in scadenza il 30 giugno sino al prossimo 31 agosto per completare così la stagione in corso. A dare l'annuncio è stato lo stesso club granata sul proprio sito internet che ha fatto sapere di aver prolungato anche quelli del tecnico Longo e del suo staff, di Ansaldi e di Ujkani.