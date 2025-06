Dalla Spagna, Chiesa interessa al Real Betis: le valutazioni dell'ex viola

Dopo una stagione con più ombre che luci al Liverpool, il futuro di Federico Chiesa è ancora un mistero. L'ex esterno della Fiorentina, secondo quanto riportato da El Correo de Andalucía, piace al Real Betis e starebbe valutando seriamente la possibilità di trasferirsi in Spagna per rilanciare la sua carriera. Accostato in Italia al Milan (e anche alla Fiorentina dopo un'intervista rilasciata al Corriere dello Sport), Chiesa ha un contratto valido fino al 2028 con i Reds. Il Real Betis, che sta valutando alternative qualora non riuscisse a confermare Antony (trattativa in corso con il Manchester United), potrebbe rappresentare una soluzione ideale per il 27enne italiano.

Da capire le intenzioni del Liverpool.