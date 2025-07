Calciomercato Nicolussi Caviglia se parte un centrocampista. Intrighi internazionali per Beltran e Dodo

Torna il consueto appuntamento con il "Chi si compra?" in versione "Flash" con le ultime di mercato della Fiorentina e non solo

Contatti costanti per Nicolussi Caviglia che resta un nome da tenere sotto controllo per la Fiorentina. Potrebbe essere la prima scelta in caso di addio di uno degli attuali giocatori in rosa

In tal senso occhio alla trattativa per il rinnovo di Mandragora che sta vivendo un lungo momento di stallo e che dunque potrebbe portare i viola a fare altre valutazioni in uscita.

Tornano le voci su un potenziale addio di Dodo. Anche il brasiliano non ha ancora rinnovato il contratto e prosegue la freddezza tra il club viola e gli agenti che lo avrebbero proposto al Galatasaray

Si scalda il fronte brasiliano per Beltran. Il Flamengo sarebbe pronto a venire incontro alle richieste della Fiorentina e dunque a spendere quasi 15 milioni per lui, però prima dovrà convincere l'argentino che invece vorrebbe restare in Europa.

Il Pisa vuole provare ad accelerare per Nzola, l'attaccante piace molto a GIlardino e la trattativa potrebbe decollare anche con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Infine Christensen che sembrava a un passo dagli austriaci dello Sturm Graz al momento è ancora in ritiro con la Fiorentina in Inghilterra e lo Sturm Graz potrebbe deviare le proprie attenzioni su Muller dell'Heidenheim.