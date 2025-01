DALL'ARGENTINA, Primo allenamento di Quarta col River

Dopo il commovente saluto fatto dal calciatore (qui il post) e dalla Fiorentina, e dopo che nelle ultime ore è arrivata l'ufficialità del suo passaggio al River Plate, ecco le prime immagini di Lucas Martinez Quarta in maglia millionarios. Il Chino, partito sabato sera dall'Italia, ha firmato il contratto che lo legherà al River fino al 31 dicembre 2028 (alla Fiorentina 6,5 milioni di euro più bonus), per poi ripartire subito verso San Martín de los Andes, località montana argentina dove in questi giorni la squadra di Gallardo sta svolgendo la preparazione in vista della prossima stagione. Quarta si è subito messo a disposizione del tecnico dei millionarios e, dopo un breve discorso alla squadra, si è allenato coi compagni. Queste le immagini pubblicate su Instagram: