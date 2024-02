D.ROSSI, Elogia Calzona e rispolvera anche... Padre Pio

FirenzeViola.it

© foto di Federico Gaetano

Delio Rossi, ex allenatore di Lecce, Genoa, Atalanta, Lazio, Palermo, Fiorentina, Sampdoria, Bologna, Palermo e Salernitana, tra le altre, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli per commentare il lavoro di Calzona nelle sue primissime ore da allenatore del Napoli: "Calzona ha avuto poco tempo per preparare la partita e quand'è così alla squadra puoi dire soltanto di giocare come sa, dando poi indicazioni dalla panchina. Solo Padre Pio sarebbe riuscito in due giorni a sistemare tutto".

Un riferimento - quello a San Pio da Pietralcina - fatto anche quando Delio Rossi nel 2011 accettò l'incarico da tecnico della Fiorentina, all'inizio di un'avventura che fu poi tutt'altro che benedetta...