D. ROSSI, Conferma Iachini? Non credo sia solo bonus

L'allenatore Delio Rossi è intervenuto in diretta a TMW Radio, nel corso della trasmissione Stadio Aperto.

Meritata la conferma di Iachini nella Fiorentina?

"Molto probabilmente avranno valutato le difficoltà del contesto, perché subentrare non è facile, e capito che sia moralmente che tecnicamente sia stato valutato che sia la persona giusta per il futuro. Non credo sia solo un bonus perché si è salvato...".

Quando la rivedremo in panchina?

"Qualcosa si muove, soprattutto all'estero. Io so fare solo questo, poi...".

Quale il segreto di Ranieri per risollevare la Sampdoria?

"Penso la semplicità. Lui ha chiesto ai giocatori cose semplici, e seconda cosa mi sembra, conoscendolo, anche che abbia avuto un atteggiamento da padre di famiglia. Essendo di buonsenso, non si abbatte nei risultati negativi e non si esalta per quelli positivi. A fare la differenza è anche l'ambiente: a Firenze, per dire, non so se le cose sarebbero andate così... Ha responsabilizzato i giocatori ma senza mettergli pressione. Ha fatto la formichina".