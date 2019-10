D. ROSSI, C. Sportivo sarà importante. Montella...

L'ex tecnico di Fiorentina e Lazio, Delio Rossi, ha parlato così della sfida di domenica sera tra i viola e i biancocelesti: "Le società, a parità di giocatori, fanno la differenza. Il nuovo Centro Sportivo permetterà alla Fiorentina di lavorare bene unendo il settore giovanile. Le qualità dei manager possono valere punti in più. Montella? In tanti lo avrebbero cambiato invece Commisso e Pradè hanno avuto sempre fiducia in lui. Adesso l'importante sarà non avere molti infortuni perché le alternative ai titolari non sono molte, ma i viola così sono quadrati e belli da vedere. Ribery? Non sono rimasto sorpreso perché lo conoscevo bene. Essere al top fisicamente, tecnicamente e mentalmente non è semplice. Lazio? Due squadre che giocheranno a specchio e sarà determinante la giocata del singolo".