CUTRONE, I tifosi del Como si schierano in sua difesa

© foto di www.imagephotoagency.it

Tutta Como si schiera al fianco di Patrick Cutrone, ex attaccante della Fiorentina reduce da un errore decisivo dal dischetto che ha condannato i suoi contro l'Udinese. Tanta solidarietà in queste ore per il bomber azzurro che dopo la trasferta di Udine si è trovato con una sconcertante minaccia di morte (anche per i figli) sui social. E lo stesso Patrick, facendo lo screenshot della pagina incriminata, ha reso pubbliche le minacce.

Folli, offensive, senza commenti. I tifosi del Como si sono subito scatenati. Anche in queste ore tantissime le prese di posizione verso l’attaccante, protagonista assoluto lo scorso anno della promozione della squadra lariana in A. E’ una vera e propria bufera sui social per condannare il gesto di uno sconsiderato e per manifestare affetto per il giovane attaccante azzurro.