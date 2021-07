COVERCIANO, Esami per nuovi DS: c'è anche Cacia

Con una nota sul sito ufficiale dell'Università LUM è stato comunicato l'elenco di i partecipanti di coloro che sono attesi alle prove finali per l’abilitazione da Direttore Sportivo presso il Settore Tecnico Federale di Coverciano: tra loro alcuni ex calciatori tra cui spicca Daniele Cacia, ex bomber di Serie B con un passato anche nella Fiorentina. Ecco parte del comunicato:

Lunedì 19 luglio sarà segnata come una giornata storica per il CORSO DI ALTA FORMAZIONE IN MANAGEMENT DELLE SOCIETÀ CALCISTICHE - istituito dall’Università LUM all’interno delle proposte didattiche della School of Management in collaborazione con l’ADICOSP con il patrocinio di Lega B, Lega Pro, AIC ed AIA – perché coinciderà con il primo esame di abilitazione da direttore sportivo per i partecipanti al percorso formativo accreditato e riconosciuto dalla FIGC per l’iscrizione nell’”Elenco Speciale” e l’accesso alla professione nei club professionistici.

Mai prima d’ora una università italiana aveva ottenuto un così grande riconoscimento dalla FIGC, condividendo con lo storico Corso, organizzato dal Settore Tecnico, la responsabilità del percorso formativo ed i protocolli didattici a beneficio dei futuri Direttori Sportivi. (....)

Questi i partecipanti del Corso LUM attesi alle prove finali per l’abilitazione da Direttore Sportivo presso il Settore Tecnico Federale di Coverciano: Antonio Junior Amodio, Shasa Battelli, Simone Benvenuti, Daniele Cacia, Antonio Castiglione, Andrea De Filippo, Claudia Di Sora, Alessio Ferroni, Rocco Gaetani, Daniele Gianello, Giulio Halasz, Roberto Labate, Vito Leccese, Tommaso Leone, Antonio Magrì, Antonio Mazzei, Antonio Montanaro, Antonio Palladinetti, Carmine Palumbo, Matteo Patti, Angelo Pichierri, Paolo Porcari, Leonardo Rubini, Marco Santopaolo, Giuseppe Sardiello, Giuseppe Sipone e Alessandro Tarallo.