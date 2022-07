CORVINO, Se servirà vireremo sugli svincolati

L'ex direttore sportivo e direttore generale della Fiorentina, Pantaleo Corvino ha parlato con i cronisti presenti nel ritiro di Folgaria a margine dell'amichevole con il Rovereto, vinta 7-0 dal Lecce, squadra della quale ricopre il ruolo di responsabile dell'Area Tecnica.

Ci sono ben 83 giocatori svincolati in serie A. Lei che è esperto di mercato, come valuta questo aspetto? C'è qualche giocatore in questa lista che vorrebbe per il suo Lecce?

"Noi dobbiamo andare avanti per la nostra strada, ovviamente se ci sono condizioni da Lecce, andiamo a sondare anche il terreno degli svincolati. Per poter essere un club sostenibile ed appetibile, bisogna sempre rimanere restare umili senza mai fare il passo più lungo della gamba".

Ci sono delle priorità nelle operazioni in entrata?

"Dobbiamo lavorare in tutti i reparti, escluso quello offensivo. Ho visto un Cissè ben amalgamato con la squadra, capace di quelle accelerazioni che ci aspettavamo. Colombo invece sarà una bella scoperta, davanti siamo messi bene. Negli altri reparti invece dobbiamo intervenire"

Ha ricevuto offerte per i suoi giocatori?

"Abbiamo dovuto fare delle scelte difficili, dicendo a chi di dovere che le nostre strade potrebbero separarsi qualora ci fossero le giuste condizioni. Di Mariano resta? Non voglio fare nomi, i diretti interessati sanno già tutto".