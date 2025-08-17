Coppa Italia, il Pisa passa il turno grazie al rigore di Nzola
Il Pisa si aggiudica il passaggio ai sedicesimi di finale di Coppa Italia, battendo il Cesena ai calci di rigore. I tempi regolamentari erano finiti 0-0, e con le nuove regole si è passati direttamente ai rigori. Il Pisa ha però dovuto fare i conti con un espulsione all'89esimo, quella di Arturo Calabresi. Prende un giallo anche l'ex viola M'bala Nzola, che dopo solo 20 minuti in campo si fa ammonire dal direttore di gara. Tanti gli errori dell'ex Fiorentina che però non sbaglia dal dischetto (dopo 7 errori totali dalgi 11 metri), regalando la qualificazione al turno successivo ai nerazzurri.
Gli altri ex viola in campo in questo match di Coppa Italia spono stati Juan Manuel Cuadrado e Tommaso Berti, che ha militato nella cantera viola per una stagione.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati