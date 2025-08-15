Chiesa entra nel finale e regala la vittoria al Liverpool. Omaggio a Diogo Jota

Federico Chiesa, nonostante il suo futuro al Liverpool non sia certo, fa esplodere di gioia l'Anfield entrando nel finale e siglando il gol del sorpasso decisivo al Bournemouth (4-2 il risultato finale).

Dopo un bellissimo ed emozionante omaggio a Diogo Jota con cori e striscioni davanti ai familiari del 29enne attaccante portoghese e del fratello morti il 3 luglio in un incidente stradale in Spagna, anche la partita ha dato emozioni.

Con un gol per tempo (di Ekitike e Gakpo) il Liverpool campione della Premier sembrava aver ricominciato il campionato con la marcia giusta. Ed invece Semenyo gelava Anfield con una doppietta che portava sul 2-2 il Bounemouth. All'82' però, quando gli ospiti assaporavano il pari, entra Federico Chiesa che sei minuti dopo riesce a siglare il 3-2. Nel recupero Salah fissa il poker dei Reds.

Arrivato anche Giovanni Leoni

"Poiché è uno dei migliori al mondo non è possibile dire di no a questo club": sono le prime parole di Giovanni Leoni con la maglia del Liverpool, riportate del sito ufficiale del club di Premier League che ufficializza il suo acquisto. "Sono molto felice di essere qui. È una sensazione davvero fantastica e sono onorato di essere qui. Sono così onorato. Quando ho visto questo interesse da Liverpool ho detto: 'Wow, è pazzesco'", ha concluso il 18enne difensore italiano (ANSA).