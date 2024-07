CHIESA, Alla Roma sarebbe un titolare inamovibile

FirenzeViola.it

Con l'arrivo di Thiago Motta, il futuro di Federico Chiesa sembra sempre più lontano dalla Juventus. Sulle sue tracce c'è la Roma che sembra fortemente intenzionata a prendere l'ex esterno viola.

Sulla sua situazione si è espresso il direttore di TMW Radio Marco Piccari che ha parlato così ai microfoni di TMW Radio:

"Tatticamente lo immagino esterno in un 4-2-3-1. C’è da capire quanto riuscirà ad avere continuità dal punto di vista fisico. Non è un’operazione semplice per via dell’ingaggio, ma il giocatore ha bisogno di cambiare aria. La Roma potrebbe garantirgli la titolarità inamovibile".