CHIESA, Accetto decisioni ct e mi farò trovare pronto

"Si spera sempre di giocare ma accetto le decisioni del mister. Mi farò trovare pronto". Così Federico Chiesa dal ritiro dell'Italia a Coverciano. Il giocatore deve fare i conti con le scelte del ct che finora ha puntato su Berardi titolare, ma l'ex viola ora alla Juve non si preoccupa perché nessuno si sente riserve: "Il mister ci chiede di stare pronti. Quando mi chiamerà in causa mi farò trovare pronto ma come ha detto lui, siamo tutti titolari e dobbiamo star pronti per giocare. Il mister prende in considerazione tutti i 26, non ci sono 11 titolari ma 26 perché ognuno è importante per raggiungere l'obiettivo e serve dare tutti una mano in un determinato momento". E sull'emozione di giocare la manifestazione e l'obiettivo: "E' stato emozionante il debutto in Champions ma è una bella emozione anche giocare qui l'Europeo. Siamo qui per arrivare in fondo, per arrivare a un grande sogno. Consigli da babbo Enrico? L'ho sentito ma non per questioni calcistiche. So dentro di me come vivere questo momento, c'è energia, elettricità, il gruppo è bello ed è merito del mister Mancini".