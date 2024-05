CHELSEA, Maresca in pole per la panchina. Poi c'è De Zerbi

FirenzeViola.it

© foto di Image Sport

Potrebbe arrivare dalla Championship il prossimo allenatore del Chelsea dopo l'ufficialità dell'addio con Mauricio Pochettino. Stando a quanto riportato da SkySports, infatti, sarebbe Enzo Maresca, tecnico italiano reduce dalla promozione in Premier League al timone del Leicester City, il profilo in pole per guidare i Blues la prossima stagione.

Alle sue spalle, in una sorta di podio ideale, Kieran McKenna dell'Ipswich Town (altro club promosso in massima serie) e Roberto De Zerbi che salutato il Brighton è finito anche al centro delle attenzioni del Manchester United.