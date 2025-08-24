Cataldi dopo la sconfitta della Lazio: "Prestazione indegna. Dobbiamo chiedere scusa ai tifosi"

L'ex centrocampista della Fiorentina, tornato a giugno alla Lazio, Danilo Cataldi ha parlato ai microfoni ufficiali del club biancoceleste dopo la sconfitta, 2-0 il risultato finale, dei capitolini nella prima gara di campionato contro il Como: "Sicuramente avevamo immaginato un altro esordio, una gara brutta da tutti i punti di vista e non era quello che volevamo fare qui. Quando si fanno queste prestazioni si sta in silenzio, si lavora e si chiede scusa alla gente che è arrivata fino a qui. Una prestazione indegna per la maglia che portiamo. Da fuori ovviamente ho sempre seguito la Lazio, ma è difficile dire cosa va e non. Ho visto una squadra in crescita, nelle amichevoli stavamo mettendo dentro le cose che diceva il mister. Sicuramente oggi abbiamo fatto tutto quello che non dovevamo fare e si riparte rimettendo a posto le cose che non sono andate".

Che sensazioni ha provato ad indossare nuovamente la maglia della Lazio?

"È dal 10 luglio del primo giorno che mi fa lo stesso effetto di quando l’ho indossata la prima volta. È stato un peccato tornare e fare un esordio così, ci dobbiamo rimettere subito al lavoro".