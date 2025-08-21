Ufficiale

Castrovilli al Bari, ora c'è anche l'annuncio: "Bentornato a casa"FirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom
Oggi alle 17:57Ex viola
di Redazione FV

L'ex centrocampista della Fiorentina, tra Lazio e Monza nell'ultima stagione, Gaetano Castrovilli è un nuovo calciatore del Bari, società dalla quale lo prelevò la Fiorentina stessa prima per il torneo di Viareggio poi a titolo definitivo. Per il giocatore insomma si tratta di un ritorno a casa come sottolinea il Bari stesso nel comunicato: "Bentornato a casa Castro! SSC Bari comunica di aver acquisito a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Gaetano Castrovilli (17.02.97, Canosa).

Il centrocampista pugliese ha firmato un contratto fino a giugno ‘26 e sarà da subito a disposizione di mister Caserta e dei nuovi compagni; vestirà la maglia numero ‘4’. 