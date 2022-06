CASO, Situazione Italiano mi lascia molto sorpreso

L'ex viola Domenico Caso si è così espresso su TMW Radio a proposito delle vicende di casa Fiorentina:

“Il fatto che ci sia questa situazione mi lascia molto sorpreso. Anche la questione con Italiano mi lascia dubbioso. Il fatto che non ci sia la certezza dell’allenatore del prossimo anno comunque non è una bella situazione, anche vedendo quanto ha fatto bene. Pare ci sia il problema dei procuratori e delle varie commissioni. Lo dico in maniera diretta secondo me queste persone stanno rovinando il calcio. Io penso che gli allenatori non abbiano bisogno dei vari agenti e in realtà nemmeno i calciatori. Lo dico con grande amarezza”.

Si possono paragonare le situazioni di Lazio e Fiorentina?

“Credo che ci siano delle differenze tra le due squadre. È vero che ci sono alcune somiglianze ma va detto che Italiano ha fatto un miracolo. La cosa che non capisco è la sua posizione. Uno che ha portato la Fiorentina a questi livelli e ha due anni di contratto deve essere confermato. Non so se è lui che ha avuto offerte importanti dall’estero magari. Quello che ha fatto Italiano merita rispetto, vorrei ricordare che tutti gli allenatori si lamentano delle varie cessioni mentre il mister non ha detto nulla dopo l'addio di Vlahovic”.