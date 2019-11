CASO, Ko a Cagliari lascia basiti: quando è out FR7...

Mimmo Caso, ex centrocampista degli anni '70 della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di TMW commentando la debacle dei viola a Cagliari di domenica: "Quella sconfitta in effetti ha lasciato interdetti. Nonostante la giovane età, la squadra aveva fatto ottime prestazioni. Poi col Parma e col Cagliari è emersa una Fiorentina differente: quando Ribery non è in campo lo spessore tecnico e la personalità scendono inevitabilmente. I giovani hanno bisogno di lui e risentono della sua assenza. si diceva che era vecchio ma in realtà è un giocatore straordinario. Io i giocatori tecnici non li toglierei mai perché l'essenza del calcio è proprio nei calciatori come lui. Anche con una stampella li farei giocare. Al di là della vittoria col Sassuolo, col Parma e col Cagliari, senza Ribery è emersa la mancanza di un leader e di un giocatore carismatico".