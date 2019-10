CARNASCIALI, Ribery perdita grave. Centravanti...

"La Fiorentina esce con le ossa rotta dalla gara con la Lazio". Lo dice a TMW Daniele Carnasciali, ex terzino dei viola, dopo la gara con i biancocelesti. Ha ragione perché la squalifica di Ribery per tre giornate e quella di Ranieri per un turno si sommano agli infortuni di Caceres e Lirola. "Ai punti domenica sera avrebbe meritato la Lazio ma l'arbitro prima di concedere il gol di Immobile doveva andare a riverdersi il fallo su Sottil. Quello mi ha dato fastidio. In ogni caso Sottil a tutta fascia non lo avrei inserito, credo sia stato un errore. La sostituzione di Ribery? È vero che un allenatore quando c'è un calciatore che può fare sempre la differenza deve pensarci prima di toglierlo. Però al tempo stesso 5-10 minuti prima del cambio Ribery aveva fatto stretching e forse Montella ha pensato che fosse un po' stanco. Se glielo avesse chiesto, probabilmente il francese avrebbe detto che era pronto a continuare. Al momento della sostituzione si è innervosito, poi c'è stato l'errore dell'arbitro e lui che era già su di giri ha avuto una reazione sbagliata con il guardalinee. Peccato, però ora finalmente vedremo una Fiorentina con il centravanti, Pedro o Vlahovic. Non si può giocare sempre senza centravanti. Sono curioso di vedere Pedro: si allena da due mesi e mezzo e se non è pronto ora allora c'è qualche problema. Ko di Caceres e Lirola? Non so chi potrà giocare adesso. Certo, ribadisco: Ribery è una perdita grave perché con lui in campo migliorano anche gli altri. Ora vedremo la reazione della squadra. Purtroppo rispetto ad altre la panchina viola è corta".