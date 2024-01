CAMPORESE, Torna al Cosenza a titolo definitivo

FirenzeViola.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'ex difensore viola Michele Camporese è pronto a tornare al Cosenza, a distanza di un anno e mezzo dal prestito del 2022 (dal Pordenone) quando in maglia rossoblù segnò cinque reti in 15 presenze conquistando la salvezza ai play out. Dopo la stagione alla Reggina, in questa alla Feralpisalò non ha trovato ancora spazio e così, come riporta Sky, si trasferirà a Cosenza, stavolta a titolo definitivo con un contratto di un anno e mezzo.