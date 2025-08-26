C'è anche il comunicato: Arthur torna in Brasile, è un giocatore del Gremio

Mancava solo il comunicato da parte della Juventus per sancire il passaggio di Arthur Melo in Brasile. Di seguito la nota integrale con cui i bianconeri annunciano la cessione del centrocampista passato anche da Firenze due anni fa: "È ufficiale il trasferimento a titolo temporaneo di Arthur al Gremio. Per il centrocampista è pronta una nuova esperienza in Brasile, suo paese d'origine, dopo aver disputato la seconda parte della scorsa stagione nella Liga spagnola con la maglia del Girona scendendo in campo in 15 occasioni, 10 delle quali dal primo minuto.

A Torino dal 2020, con la maglia della Juventus sono invece 63 le apparizioni per il ventinovenne brasiliano. In bocca al lupo per questa avventura Arthur!".