BRESSAN, ACF può puntare all'EL ma deve far gol

Interpellato da TMW, l'ex centrocampista della Fiorentina, Mauro Bressan, ha risposto anche a domande sulla squadra viola: "Milik è un attaccante che fa gola a molte squadre, alla Fiorentina l'avrei visto bene anche se hanno già tre attaccanti molto bravi. Sarebbe stata un'arma in più nell'arco delle frecce di Iachini".

Il tecnico viola? "Io ho grande stima di lui, l'ho avuto a Venezia e penso sia molto preparato. Si merita di allenare la Fiorentina e spero possa andare avanti con questa squadra, anche se è ovvio che come tutti dipende dai risultati. Con lo Spezia sarà una gara delicata, il risultato conterà molto per il suo futuro. Per me dopo tanto tempo la Fiorentina può puntare tranquillamente all'Europa. Mi piace il mercato che ha fatto, soprattutto il centrocampo. Bisogna vedere come si alterneranno i tre attaccanti e come andranno Ribery e Callejon: ci vuole qualcuno che faccia gol".

Callejon? "Dipende dal modulo. Da qui vedrei bene un 4-3-3 con i giocatori che ci sono, con Callejon a destra e Ribery a sinistra. Diciamo che sulla carta è una Fiorentina che mi piace molto".