Brekalo, in campo 11 minuti nella sconfitta dell'Oviedo contro il Real Madrid

Brekalo, in campo 11 minuti nella sconfitta dell'Oviedo contro il Real MadridFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom
Ieri alle 23:48Ex viola
di Redazione FV

Subito in campo, seppur solo per una manciata di minuti, Josip Brekalo con la maglia del Real Oviedo. L'attaccante croato passato a zero dalla Fiorentina, con la quale aveva rescisso il contratto, al club asturiano è infatti entrao al 79' del match tra gli Azules e il Real Madrid. Il match, valido per la seconda giornata de La Liga, è finito 3-0 per i Blancos grazie alle reti di Mbappé (doppietta) e Vinicius. 