Brekalo, in campo 11 minuti nella sconfitta dell'Oviedo contro il Real Madrid

vedi letture

Subito in campo, seppur solo per una manciata di minuti, Josip Brekalo con la maglia del Real Oviedo. L'attaccante croato passato a zero dalla Fiorentina, con la quale aveva rescisso il contratto, al club asturiano è infatti entrao al 79' del match tra gli Azules e il Real Madrid. Il match, valido per la seconda giornata de La Liga, è finito 3-0 per i Blancos grazie alle reti di Mbappé (doppietta) e Vinicius.