BRAMBATI, Chiesa? Non sta bene fisicamente

A parlare di Juventus e non solo a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore e tecnico Massimo Brambati.

A chi vuole mandare il primo messaggio?

"Ad Allegri. Gli raccomando di mantenere il suo ottimismo, che ha anche nelle telefonate con i miei amici, perché quest'anno deve fare un miracolo. E i miracoli vanno sostenuti con ottimismo. Non si può negare che ha ereditato diversa da quella che ha ereditato da Conte 8 anni fa. Si è seduto in panchina e gli hanno mandato via uno che ti fa 30 gol l'anno e gli hanno preso uno che non può sostituirlo allo stesso modo. Parecchi giocatori non sono da Juve e che non hanno la mentalità già da Juve".

E di Chiesa che dice?

"Non sta bene, ha avuto un risentimento anche ieri. Non l'ha schierato con il Milan visti i problemi in Nazionale e poi si era allenato due giorni dopo il Malmoe. Quindi nessuna scelta tecnica".