Videomessaggi e vicinanza: la Fiorentina festeggia i 76 anni di Commisso

vedi letture

Giornata speciale in casa Fiorentina. Oggi, in occasione dei 76 anni del presidente Rocco Commisso, tutta la famiglia viola ha voluto far sentire la propria vicinanza al numero uno del club con un regalo semplice ma dal grande valore affettivo. In attesa del ritorno a Firenze di mister Mediacom, chiamato a dare la sua consueta scossa all’ambiente, secondo quanto appreso da Firenzeviola.it la squadra, lo staff tecnico ma anche tutti i dipendenti della società hanno realizzato una serie di videomessaggi di auguri, raccolti e inviati direttamente al presidente.

Commisso ha trascorso il suo compleanno in famiglia, nella sua residenza nel New Jersey, ma non è mancato il calore viola: una carrellata di saluti, sorrisi e messaggi di affetto che hanno voluto ribadire il legame tra il presidente e tutto il mondo Fiorentina. Un modo per fargli sentire la vicinanza del club e dei suoi collaboratori, nella speranza condivisa che il numero uno viola possa presto tornare al Viola Park e riprendere a seguire da vicino la sua squadra.