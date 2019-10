BIRAGHI, Tornare all'Inter un sogno che si è realizzato

Cristiano Biraghi, terzino sinistro dell'Inter tornato ad Appiano dopo diversi anni di prestiti e i due a Firenze, parla così ai microfoni di Sky del rientro in nerazzurro e delle sensazioni vissute con la Nazionale di Mancini: "È sempre un onore ed una emozione giocare con la maglia dell'Italia, anche se non è più la prima volta. Ora testa all'Inter, abbiamo una gara importantissima domenica e conta tanto rientrare con la testa giusta. All'Inter siamo carichi e c'è la voglia di riprendere subito il cammino della vittoria, sappiamo di aver incontrato una squadra difficile e non è andata bene, analizzeremo quello in cui dobbiamo crescere. Non è una sconfitta a farci cambiare il modo di lavorare e quello di pensare del mister. La sconfitta deve bruciare dentro e spingerci a migliorare. A tornare ho realizzato un sogno, sono andato via che ero un ragazzino e sono tornato da uomo. È l'obiettivo per cui ho lavorato tutti i giorni, voglio lasciare un segno nella storia di questa società".