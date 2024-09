BERTI, Per l'ex Fiorentina escluse fratture o lesioni

FirenzeViola.it

© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

È arrivato il responso medico sull'ex viola Tommaso Berti, ora in forza al Cesena. Il giocatore ha subito nella scorsa partita contro il Modena un duro intervento da parte di Mattia Caldara, che ha portato al rosso diretto per il difensore. Per Berti solo una distorsione tibico-tarsica, nessuna frattura ne lesione ai legamenti. Questo il comunicato del Cesena:

"Cesena FC comunica che gli ulteriori accertamenti specialistici svolti da Tommaso Berti hanno evidenziato la presenza di una distorsione tibio-tarsica alla gamba destra. Le condizioni del centrocampista bianconero, che ha già intrapreso il percorso di riabilitazione, saranno valutate quotidianamente dallo staff sanitario del Cavalluccio".