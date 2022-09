BERNARDESCHI, Segna ancora ma il Toronto perde

Federico Bernardeschi segna ancora una volta in MLS, ma il Toronto cade contro Atlanta United. L'ex Fiorentina, titolare insieme a Criscito, sigla la rete del momentaneo 2-2 dei canadesi, prima di subire altre due reti, da Purata (tripletta) e Thiago Almada, che chiude la partita. Nemmeno in panchina Lorenzo Insigne, non convocato per la sfida dei canadesi. Secondo ko in fila per Toronto, che la scorsa settimana aveva perso 4-3 contro Montreal.