BERNARDESCHI, Attivata una raccolta fondi a Torino

Il mondo nel calcio, nonostante le varie diffcoltà che il coronavirus ha portato a tutte le squadre, si è subito messo a disposizione per aiutare gli ospedali. Ieri, ad esempio, l'attaccante della Spal, Andrea Petagna, ha iniziato una raccolta fondi per aiutare gli ospedali italiani, ma anche nelle serie minori non si è rimasti con le mani in mano. Oggi, tra i calciatori che vogliono fare la loro parte, si è aggiunto anche Federico Bernardeschi: il centrocampista della Juventus si è attivato in prima persona contro l'emergenza dettata dalla diffusione del Coronavirus in Europa: "Credo sia giunta l'ora di mettermi in primo piano in questo momento difficile. Ho pensato di fare la mia parte, lanciando una raccolta fondi a supporto della città di Torino e di tutto il Piemonte. Così come stanno facendo per la Lombardia e per altre Regioni d'Italia, mi unisco alla causa e vi chiedo di contribuire con me per aiutare tutto il nostro Paese ad uscirne quanto prima. Ho attivato una raccolta a favore dell'Ospedale Humanitas Gradenigo, che come molti altri sta gestendo questa emergenza".