BEHRAMI, Il Sion si muove per l'ex Fiorentina

L'Udinese e Valon Behrami potrebbero dirsi addio fra pochi giorni. Il contratto del centrocampista svizzero ex Fiorentina infatti è in scadenza il 30 giugno e second TuttoUdinese la società friulana sarebbe titubante di fronte all'opzione rinnovo. Sulla vicenda pesano le condizioni fisiche del giocatore, reduce da un grave infortunio (frattura del perone), e proprio per questo l'addio a zero fra pochi giorni non è ipotesi da scartare. A quel punto per Behrami potrebbe profilarsi un ritorno in patria, col Sion che si è già mosso per lui.