BALZARETTI, Sono favorevole al taglio degli stipendi

L'ex difensore viola, oggi opinionista, Federico Balzaretti ha parlato del taglio degli stipendi ai calciatori: "Perché no? Se serve a trovare un equilibrio nell'ecosistema calcio, va più che bene. Solo chi è intelligente capisce che il modo per avere qualcosa più velocemente dopo, è toglierselo ora. Secondo me è giusto trovare un accordo collettivo tra club e Lega, stimo Tommasi e spero possa trovare una soluzione".