BALBO, Che esperienza in viola. Firenze ti carica

Abel Balbo, ex giocatore della Fiorentina, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport: "Avresti donato la maglia numero nove a Batistuta se fossi stato Vincenzo (Montella, ndr)? Io me la sarei tenuto come ha fatto Vincenzo Montella. se l'era guadagnata. Avrei rosicato tantissimo. Ricordi in viola? E' stata un'esperienza bellissima, avevo la possibilità di giocare la Champions League. Ci siamo tolti tante soddisfazioni. Firenze è una piazza molto carica ed è stato molto bello giocare con la Fiorentina.