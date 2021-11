BAIANO, Per adesso Torreira è sotto i suoi standard

Ciccio Baiano, ex attaccante viola, ha commentato la sfida di sabato che attende la Fiorentina contro il Milan: “Il Milan come organico non è la squadra più forte del campionato, ma negli ultimi anni sta facendo cose davvero importanti. I viola hanno una consapevolezza diversa rispetto all’anno scorso, sotto il profilo del gioco può migliorare ancora ma credo che abbia già fatto vedere cose importanti. Magari è stato fatto qualche passo falso, come col Venezia”.

Da chi si sarebbe aspettato qualcosa in più?

“Un nome è Torreira, anche se le sue prestazioni sono state buone. Ma da come me lo ricordo io, siamo sotto ai suoi standard. C’è anche da dire che da quando ha lasciato l’Italia ha giocato poco”.

Cosa manca in attacco?

“Un sostituto di Vlahovic oppure uno da affiancargli. Qualcuno che possa anche permettergli di rifiatare ogni tanto. Kokorin non si è praticamente mai visto, non lo si può giudicare”.