ATALANTA, Ceduto Muriel a 1 milione: è partito per Orlando

Fonte: TMW

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Luis Muriel questa mattina ha ufficialmente salutato la Serie A: l'attaccante ex viola s'è imbarcato da Linate destinazione Stati Uniti, per raggiungere Orlando, città dove gioca la sua futura squadra. L'Atalanta ha infatti definito la sua cessione all'Orlando City per un milione di euro e il calciatore sarà presto in sede per firmare un contratto che salvo imprevisti dell'ultima ora sarà di durata biennale.