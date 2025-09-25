Arthur: "Voglio tornare a vestire la maglia del Brasile. Ecco perché ho scelto il Gremio"

L'ex centrocampista tra le altre squadre anche della Fiorentina, Arthur Melo, ha rilasciato un'intervista a Tuttomercatoweb.com. Il brasiliano, legato alla Juventus da altri due anni di contratto, ha deciso infatti di tornare in prestito proprio dov'è iniziata la sua favola ossia, al Gremio. L'obiettivo è quello di riprendersi ciò che gli infortuni e qualche stagione così così gli hanno tolto, in primis la maglia del Brasile al prossimo Mondiale. "Ho scelto il Gremio perché questa è la mia casa. Sono cresciuto nel settore giovanile dell'Imortal Tricolor, qui ho esordito tra i professionisti e conquistato i miei primi titoli. Sentivo però che la mia storia con questa maglia non era ancora finita...Voglio tornare in Nazionale, questo è senza dubbio uno dei miei obiettivi. Sarebbe bellissimo lavorare col nuovo commissario tecnico Carlo Ancelotti e rappresentare nuovamente il mio Paese, sono carico e ho tanta voglia di fare bene in questa stagione appena iniziata".

L'ex viola aveva anche altre offerte in estate: "Sì, ma volevo solo il Gremio. Qui ho vissuto momenti bellissimi, sono molto felice e il mio mantra è uno, uno solo: lavorare, lavorare, lavorare. Voglio tornare ai miei massimi livelli di rendimento".